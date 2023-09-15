ВСУ обстреляли Белгородскую область около 80 раз за сутки

Фото: t.me/vvgladkov

Украинские войска обстреляли Белгородскую область около 80 раз за сутки, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Обстрелам ВСУ подверглись населенные пункты в Белгородском и Краснояружском районах и Шебекинском городском округе.

В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка — 8, по селам Щетиновка и Черемошное — по 6 артиллерийских снарядов. В селе Солнцевка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

В Краснояружском районе на окраине села Колотиловка БПЛА сбросил два боеприпаса, под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено, добавил губернатор. В Шебекинском округе ВСУ выпустили пять минометных снарядов по поселку Красное, четыре — по Зиборовке и еще по три — по Терезовке и Середе, кроме того, в Середе с БПЛА было сброшено взрывное устройство. Новую Таволжанку, по словам Гладкова, обстреляли из гранатомета, зафиксировано 29 выстрелов. Ни в одном из населенных пунктов никто не пострадал, подчеркнул глава региона.

Ранее в СЦКК сообщили, что ВСУ за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР, в результате были ранены двое мирных жителей, повреждены шесть домов и два гражданских объекта. По данным представительства республики в СЦКК, всего за минувшие сутки украинские войска выпустили по населенным пунктам ДНР 224 снаряда.