ВСУ за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины за сутки 70 раз атаковали территорию Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате атак были ранены два мирных жителя.

За истекшие сутки Представительство сообщало о 70 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Веселом, — говорится в заявлении.

Кроме этого, повреждения получили шесть жилых домов в Киевской районе Донецка и населенном пункте Валерьяновка, а также два объекта гражданской инфраструктуры. Всего украинские войска выпустили 224 снаряда.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт подтверждал обстрел села Гордеевка в Кореневском районе. По его словам, никто из мирных жителей не пострадал. Губернатор добавил, что была повреждена система водоснабжения. Специалисты приступят к ремонтным работам в ближайшее время, уточнил Старовойт.

Также сообщалось об обстреле Киевского и Куйбышевского районов Донецка. По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили по городу шесть снарядов за две минуты. Огонь велся со стороны населенного пункта Нетайлово.