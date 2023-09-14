ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины за две минуты выпустили по Донецку шесть снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под обстрел ВСУ попали Киевский и Куйбышевский районы Донецка.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04.25 — населенный пункт Семеновка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров. 04.27 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, — говорится в сообщении СЦКК.

Недавно стало известно, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили два человека. Также сообщалось о повреждениях жилых построек. Незначительный ущерб был нанесен и городскому детскому саду.

Ранее находящийся в зоне боевых действий американский военкор Патрик Ланкастер рассказал, что Вооруженные силы Украины намеренно атакуют гражданские объекты в Донецке. По его словам, мирные жители погибают ежедневно. Киевские власти и военные презирают жителей Донбасса, заявил журналист. Они утверждают, что эти территории якобы все еще принадлежат Украине.