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05 июля 2025 в 17:21

Украине и США предрекли срыв сделки по металлам

Глава CMC Жернов допустил срыв сделки Украины и США из-за потери месторождений

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Потеря Шевченковского месторождения лития может стать причиной срыва соглашения о полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами, считает директор американской компании Critical Metals Corp Михаил Жернов. По его словам, которые приводит РИА Новости, сегодня говорить о добыче металлов на территории республики преждевременно.

Говорить о добыче пока преждевременно. Сначала придется актуализировать данные разведки и заняться инфраструктурой. На это уйдут годы и миллиарды долларов, так что реализация соглашения вилами по воде писана, — убежден Жернов.

В частности, речь идет о переходе поселка Шевченко к западу от Донецка под контроль российской армии. Именно там расположено Шевченковское месторождение, где добывается литий. Данный металл является критически важным, поскольку он используется в том числе при производстве аккумуляторных батарей.

ВС РФ взяли под контроль Шевченко в ДНР в конце июня. В общей сложности войска заняли восемь населенных пунктов. Помимо Шевченко, это Дылеевка, Новосергеевка, Запорожье, Перебудова, Ялта, а также Новая Кругляковка и Петровское в Харьковской области.

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