Украинские войска обстреляли село в Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли село Гордеевка в Курской области

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ обстреляли село Гордеевка в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, было зафиксировано девять прилетов снарядов. В результате атаки никто не пострадал.

Село Гордеевка Кореневского района сегодня утром обстреляно со стороны Украины, насчитали девять прилетов. К счастью, никто из жителей не пострадал, — написал Старовойт.

Он добавил, что после атаки в селе нарушено водоснабжение.

Ранее пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщила, что Вооруженные силы Украины за две минуты выпустили по Донецку шесть снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Недавно стало известно, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили два человека. Также сообщалось о повреждениях жилых построек. Незначительный ущерб был нанесен и городскому детскому саду.

До этого находящийся в зоне боевых действий американский военкор Патрик Ланкастер рассказал, что Вооруженные силы Украины намеренно атакуют гражданские объекты в Донецке. По его словам, мирные жители погибают ежедневно. Киевские власти и военные презирают жителей Донбасса, заявил журналист. Они утверждают, что эти территории якобы все еще принадлежат Украине.