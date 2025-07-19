Спелый, сладкий, сочный: как выбрать идеальный арбуз в магазине

Выбор идеального арбуза в магазине — дело сложное. На прилавках — десятки плодов, и каждый выглядит аппетитно. Но только некоторые из них действительно достигли идеальной зрелости. В новом материале NEWS.ru разберем, как выбрать вкусный, спелый и сладкий арбуз в магазине.
Вот основные признаки спелой ягоды, которые помогут выбрать лучший плод:
Желтое пятно. На одном из боков арбуза должно быть заметно выраженное пятно желтого или кремового цвета. Это место, где арбуз соприкасался с землей. Чем интенсивнее и насыщеннее оттенок, тем дольше плод зрел на грядке, а значит, он спелый. Белое пятно указывает на то, что арбуз еще не созрел.
Хвостик арбуза должен быть сухим, но при этом оставаться упругим. Если он сухой и немного скрученный, это хороший признак: арбуз созрел на бахче. Если ножка совсем зеленая, значит, арбуз был сорван слишком рано. А вот если хвостик сухой и отвалился, это может указывать на то, что арбуз перезрел.
Постучите по арбузу. Если звук будет чистым и звонким, значит, арбуз созрел. Если же звук будет глухим, это может говорить о том, что арбуз не созрел или в нем слишком много воды. Также о зрелости арбуза может свидетельствовать вибрация, которую вы почувствуете, если постучите по нему костяшками пальцев.
Цвет и рисунок кожуры. Яркий, четкий контраст между темными и светлыми полосами — признак зрелости. Гладкая, матовая кожура — еще один хороший индикатор. Если арбуз неестественно блестит, вероятно, он чем-то обработан.
Форма. Следите за тем, чтобы она была правильной и пропорциональной. Бугры и «сплющенности» могут указывать на аномальное развитие плода.
Вес — плотный и тяжелый. Поднимите арбуз и сравните с другими такого же размера. Спелый арбуз кажется тяжелее — в нем много сока. Легкий вес может говорить о переспелости плода.
Паутина или сетка у хвостика. Коричневатая «сеточка» возле хвостика — результат опыления. Чем ее больше — тем арбуз слаще. Это один из народных, но довольно точных признаков сладости.