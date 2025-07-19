Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 05:00

Спелый, сладкий, сочный: как выбрать идеальный арбуз в магазине

Как выбрать идеальный арбуз в магазине Как выбрать идеальный арбуз в магазине Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выбор идеального арбуза в магазине — дело сложное. На прилавках — десятки плодов, и каждый выглядит аппетитно. Но только некоторые из них действительно достигли идеальной зрелости. В новом материале NEWS.ru разберем, как выбрать вкусный, спелый и сладкий арбуз в магазине.

Вот основные признаки спелой ягоды, которые помогут выбрать лучший плод:

  1. Желтое пятно. На одном из боков арбуза должно быть заметно выраженное пятно желтого или кремового цвета. Это место, где арбуз соприкасался с землей. Чем интенсивнее и насыщеннее оттенок, тем дольше плод зрел на грядке, а значит, он спелый. Белое пятно указывает на то, что арбуз еще не созрел.

  2. Хвостик арбуза должен быть сухим, но при этом оставаться упругим. Если он сухой и немного скрученный, это хороший признак: арбуз созрел на бахче. Если ножка совсем зеленая, значит, арбуз был сорван слишком рано. А вот если хвостик сухой и отвалился, это может указывать на то, что арбуз перезрел.

  3. Постучите по арбузу. Если звук будет чистым и звонким, значит, арбуз созрел. Если же звук будет глухим, это может говорить о том, что арбуз не созрел или в нем слишком много воды. Также о зрелости арбуза может свидетельствовать вибрация, которую вы почувствуете, если постучите по нему костяшками пальцев.

  4. Цвет и рисунок кожуры. Яркий, четкий контраст между темными и светлыми полосами — признак зрелости. Гладкая, матовая кожура — еще один хороший индикатор. Если арбуз неестественно блестит, вероятно, он чем-то обработан.

  5. Форма. Следите за тем, чтобы она была правильной и пропорциональной. Бугры и «сплющенности» могут указывать на аномальное развитие плода.

  6. Вес — плотный и тяжелый. Поднимите арбуз и сравните с другими такого же размера. Спелый арбуз кажется тяжелее — в нем много сока. Легкий вес может говорить о переспелости плода.

  7. Паутина или сетка у хвостика. Коричневатая «сеточка» возле хвостика — результат опыления. Чем ее больше — тем арбуз слаще. Это один из народных, но довольно точных признаков сладости.

арбуз
ягода
лето
магазин
Виктория Семёнова
В. Семёнова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Целуют эмблему и уходят из клуба»: Мостовой о скандалах в РПЛ и трансферах
Синоптик раскрыл, когда в Санкт-Петербурге прогремят грозы
«Закулисная сделка»: в США объяснили неожиданный поступок Трампа
Российский боец рассказал о применении ВСУ химического оружия
Стало известно, кого могут обвинить в будущих провалах ВСУ
Удар авиабомбы, сотни БПЛА направились на Киев: успехи ВС РФ к утру 19 июля
Суд отправил в СИЗО рецидивиста за шантаж личными данными
Под санкции Евросоюза попали 22 российских банка
Евросоюз ввел санкции против российского кинорежиссера
Новые санкции Евросоюза против России вступили в силу
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 июля
Сколько стоит доехать из Москвы до Финского залива по платной М-11 «Нева»
Спелый, сладкий, сочный: как выбрать идеальный арбуз в магазине
«Настоящее оружие»: на Западе объяснили опасность санкций Трампа
Легендарного бойца UFC арестовали за стрельбу из автомобиля
Сейсмологи зафиксировали два землетрясения вблизи Южных Курил
В Госдуме рассказали об изменениях противопоказаний к управлению авто
«На бойню»: на Западе раскрыли планы Евросоюза относительно России
Трамп обвинил медиамагната в клевете по делу Эпштейна
Все, что нужно знать о гайморите: симптомы, лечение, профилактика
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Европа

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.