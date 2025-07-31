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31 июля 2025 в 19:54

Рубиновое чудо из красной смородины: джем, перед которым никто не устоит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для создания желе из красной смородины высшего качества отбирают 500 граммов спелых ягод, которые тщательно перебирают, удаляя веточки и некондиционные плоды. Промытую смородину перетирают через мелкое сито, получая около 300 миллилитров чистого насыщенного сока с характерным рубиновым оттенком.

В толстостенной кастрюле соединяют ягодный сок с 400 граммами сахарного песка и 5 граммами лимонной кислоты, которая усиливает желирующие свойства и придает легкую кислинку. Смесь прогревают на умеренном огне ровно 10 минут, постоянно помешивая деревянной лопаткой и аккуратно снимая образующуюся пенку.

Проверку готовности осуществляют классическим способом: каплю горячей массы капают на охлажденное блюдце — при правильной консистенции она сохраняет форму и не растекается. Горячее желе из красной смородины немедленно разливают по предварительно простерилизованным баночкам небольшого объема.

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рецепты
Анна Скворцова
А. Скворцова
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