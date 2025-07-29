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29 июля 2025 в 08:00

Не каждая ягода одинаково полезна: как проверить арбуз на нитраты

Как проверить арбуз на нитраты Как проверить арбуз на нитраты Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сочные и ароматные арбузы — символ лета. Но вместе с освежающим вкусом можно получить и нежелательный «бонус» — переизбыток нитратов. Их добавляют для ускоренного роста и привлекательного внешнего вида. К счастью, есть несколько простых способов проверить арбуз на нитраты прямо дома. В новом материале NEWS.ru рассказываем, как это сделать.

Как проверить арбуз на нитраты в домашних условиях по простым советам

1. Обратите внимание на внешний вид мякоти:

  • натуральный арбуз: мякоть ярко-красная, с белыми или желтоватыми прожилками, зернистая структура;

  • «нитратный» арбуз: слишком насыщенный цвет, фиолетовый оттенок, отсутствие прожилок, блестящая и волокнистая структура.

2. Проверьте разрез на наличие трещин. Если мякоть растрескивается или «вспенивается» после разрезания, это может быть признаком чрезмерного количества химикатов.

3. Тест с водой. Вырежьте небольшой кусочек мякоти и опустите в стакан с чистой водой. Если вода покраснела или стала розовой — скорее всего, арбуз содержит большое количество нитратов. Натуральный арбуз не окрашивает воду.

4. Используйте индикаторные полоски. В аптеке или хозяйственном магазине можно купить тест-полоски на нитраты. Просто приложите их к соку арбуза — цвет полоски подскажет уровень содержания.

5. Обращайте внимание на вкус. Натуральный арбуз — сладкий, свежий, без горечи. Если во вкусе есть горьковатый или металлический привкус, плод может быть перенасыщен химией.

Чем опасны нитраты?

Попадая в организм в больших количествах, нитраты могут вызывать:

  • головную боль;

  • слабость;

  • тошноту;

  • расстройства ЖКТ;

  • в редких случаях — отравление и гипоксию.

Как выбрать безопасный арбуз

1. Не берите очень ранние арбузы — примерно до середины июля.

2. Избегайте поврежденных или треснувших плодов.

3. Покупайте арбузы только в проверенных местах.

4. Не выбирайте идеально круглые и блестящие экземпляры — это не всегда хорошо.

Вывод: наслаждаться арбузом летом — одно удовольствие. Но чтобы оно не превратилось в визит к врачу, стоит потратить пару минут на проверку. Простые домашние методы помогут вам выбрать действительно полезный и безопасный плод.

арбуз
нитраты
ягода
лето
здоровье
Виктория Семёнова
В. Семёнова
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