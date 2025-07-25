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25 июля 2025 в 14:30

Солнышко на тарелке: как выбрать вкусный желтый арбуз

Как выбрать вкусный желтый арбуз Как выбрать вкусный желтый арбуз Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сладкий, сочный, солнечно-желтый… Нет, это не описание лимона — это желтый арбуз! Летом он появляется на прилавках и интригует своим ярким цветом. Но как выбрать не просто красивый, а вкусный желтый арбуз? Сейчас расскажем.

Как выбрать вкусный желтый арбуз: на что обратить внимание при покупке

Желтые арбузы все чаще встречаются на прилавках магазинов и рыночных лавок. По вкусу они не хуже, а иногда даже слаще классических красных вариантов.

Рассказываем о нескольких нюансах, на которые следует ориентироваться при покупке:

  1. Размер и форма. Лучше выбирать арбуз среднего размера — не больше 5–7 килограммов, с ровной округлой формой. Слишком вытянутые или мелкие могут оказаться недозрелыми, а крупные — менее сладкими.

  2. Желтое пятно на боку. У спелого арбуза на боку должно быть ярко-желтое пятно — это место, где он лежал на земле. Чем насыщеннее цвет, тем дольше арбуз зрел на солнце. Белый цвет говорит о возможной недозрелости плода.

  3. Звук при постукивании. Ритмично постучите по арбузу. Звук должен быть глубоким и звонким, словно внутри находится натянутая тетива. Это указывает на то, что мякоть фрукта плотная и сочная.

  4. Хвостик. У спелого арбуза хвостик сухой и скрученный. Если он зеленый — плод мог быть сорван рано.

  5. Полоски. Четкие, контрастные полоски — хороший знак.

  6. Кожура. Она должна быть твердой и слегка упругой — излишняя мягкость может говорить о гнили.

Особенности желтого арбуза:

  1. Вкус может быть менее насыщенным, чем у красного, но зато в послевкусии могут раскрываться оттенки меда.

  2. Мякоть не всегда однородная — в этом тоже нет ничего страшного.

Желтый арбуз — не экзотика, а натуральное летнее лакомство с интересным вкусом и ярким внешним видом. Советуем подать его к столу вместе с кусочками твердого сыра!

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лето
жара
ягода
Виктория Семёнова
В. Семёнова
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