В МИД России указали на безразличие ЮНЕСКО к разрушениям в Курской области

Секретариат ЮНЕСКО игнорирует ущерб, который ВСУ нанесли культурному и историческому наследию Курской области, заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ, ответственный секретарь российской комиссии по делам ЮНЕСКО Александр Алимов. По его словам, которые приводит РИА Новости, учреждение ООН в целом с безразличием относится к вопросам, касающимся России.

Давно не видим особого интереса со стороны секретариата ЮНЕСКО к вещам, которые касаются именно Российской Федерации, — отметил Алимов.

Дипломат выразил надежду, что ситуация может измениться в будущем, когда будет избран новый генсек ЮНЕСКО. Процедура пройдет в конце 2025 года.

Ранее СК России сообщал, что в России осудили свыше 230 участников украинских вооруженных формирований за совершенные преступления в Курской области. За последние две недели ведомство завершило расследование шести дел в отношении шести выходцев из Бразилии, Аргентины, Литвы, Грузии и других стран, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Им заочно предъявлено обвинение в наемничестве.