Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 10:50

В МИД России указали на безразличие ЮНЕСКО к разрушениям в Курской области

МИД России: ЮНЕСКО игнорирует нанесенный ВСУ ущерб наследию Курской области

Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже Фото: Shutterstock/FOTODOM

Секретариат ЮНЕСКО игнорирует ущерб, который ВСУ нанесли культурному и историческому наследию Курской области, заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ, ответственный секретарь российской комиссии по делам ЮНЕСКО Александр Алимов. По его словам, которые приводит РИА Новости, учреждение ООН в целом с безразличием относится к вопросам, касающимся России.

Давно не видим особого интереса со стороны секретариата ЮНЕСКО к вещам, которые касаются именно Российской Федерации, — отметил Алимов.

Дипломат выразил надежду, что ситуация может измениться в будущем, когда будет избран новый генсек ЮНЕСКО. Процедура пройдет в конце 2025 года.

Ранее СК России сообщал, что в России осудили свыше 230 участников украинских вооруженных формирований за совершенные преступления в Курской области. За последние две недели ведомство завершило расследование шести дел в отношении шести выходцев из Бразилии, Аргентины, Литвы, Грузии и других стран, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Им заочно предъявлено обвинение в наемничестве.

Россия
МИД
ЮНЕСКО
игнорирование
разрушения
ВСУ
Курская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В зарубежных отелях началась «шезлонговая война»
ВСУ превратили обычную поездку гражданского в трагедию
Поклонская назвала лучшее место для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Пожилой инвалид умер после общения с ИИ
На Солнце исчезли практически все пятна
Над Воронежской областью сбили шесть дронов ВСУ за два часа
Наступление ВС РФ на Харьков 17 августа: появление женщин, рывок на Купянск
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 августа: где сбои в РФ
Москвичей предупредили, что лето «громко хлопнет дверью»
Беспилотник ВСУ устроил охоту на КАМАЗ в приграничном регионе
На СВО заметили женские расчеты БПЛА
Трудоголиков предупредили об опасности работы во время отпуска
Сумы, Красный Лиман, Херсон: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 августа
Рубио тремя словами описал переговоры Путина и Трампа на Аляске
Россиянам объяснили, как отличить синдром сухого глаза от усталости
Жены и дети трудовых мигрантов могут получить запрет на въезд в Россию
Дроны ВСУ пытались атаковать предприятие в российском регионе
Дубцова ответила на обвинения Крутого в неблагодарности
Германия назвала главное условие для начала переговоров по Украине
«Закономерный вопрос»: Гаспаряна призвали проверить на связь с иноагентами
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.