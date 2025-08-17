Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 10:39

Заполненный туристами УАЗ перевернулся на горной дороге в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авария с участием автомобиля «УАЗ-Патриот» произошла на горной дороге во время джиппинга в Сочи, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, внедорожник перевернулся в районе села Красная Воля. В результате травмы получили четыре человека.

Как уточнил канал, УАЗ завалился на бок во время маневра при подъеме в гору. Несколько пассажиров выпали из салона автомобиля. У пострадавших диагностированы тяжелые травмы и переломы. По предварительной информации, в машине находились свыше 10 человек.

Ранее в Санкт-Петербурге микроавтобус перевернулся на 133-м километре внутреннего кольца федеральной автодороги А-118 на дамбе со стороны Приморского шоссе. Движение транспорта оказалось затруднено.

До этого в Горно-Алтайске водитель сбил девушку на пешеходном переходе. За рулем Honda Stepwgn находился 32-летний мужчина. Он совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу вместе с 18-летним парнем. Молодой человек успел отскочить и получил лишь легкие травмы.

Сочи
аварии
ДТП
внедорожники
УАЗ
туристы
пострадавшие
травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поклонская назвала лучшее место для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Пожилой инвалид умер после общения с ИИ
На Солнце исчезли практически все пятна
Над Воронежской областью сбили шесть дронов ВСУ за два часа
Наступление ВС РФ на Харьков 17 августа: появление женщин, рывок на Купянск
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 августа: где сбои в РФ
Москвичей предупредили, что лето «громко хлопнет дверью»
Беспилотник ВСУ устроил охоту на КАМАЗ в приграничном регионе
На СВО заметили женские расчеты БПЛА
Трудоголиков предупредили об опасности работы во время отпуска
Сумы, Красный Лиман, Херсон: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 августа
Рубио тремя словами описал переговоры Путина и Трампа на Аляске
Россиянам объяснили, как отличить синдром сухого глаза от усталости
Жены и дети трудовых мигрантов могут получить запрет на въезд в Россию
Дроны ВСУ пытались атаковать предприятие в российском регионе
Дубцова ответила на обвинения Крутого в неблагодарности
Германия назвала главное условие для начала переговоров по Украине
«Закономерный вопрос»: Гаспаряна призвали проверить на связь с иноагентами
Мерц предложил провести встречу Путина, Трампа и Зеленского в Европе
«Пакостничают»: военэксперт о целях поездки Сырского в Сумскую область
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.