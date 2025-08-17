Заполненный туристами УАЗ перевернулся на горной дороге в Сочи

Авария с участием автомобиля «УАЗ-Патриот» произошла на горной дороге во время джиппинга в Сочи, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, внедорожник перевернулся в районе села Красная Воля. В результате травмы получили четыре человека.

Как уточнил канал, УАЗ завалился на бок во время маневра при подъеме в гору. Несколько пассажиров выпали из салона автомобиля. У пострадавших диагностированы тяжелые травмы и переломы. По предварительной информации, в машине находились свыше 10 человек.

