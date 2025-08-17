Кабачки «А-ля ананасы»: рецепт необычной сладкой заготовки на зиму

Хотите почувствовать настоящее гастрономическое наслаждение? Рецепт NEWS.ru для вас! Кабачки на зиму станут сладкими... ананасами. Верите или нет? Как такое вообще возможно — в нашем материале.

Ингредиенты на 2 банки по 0,5 л: кабачки — 2 кг (молодые), лимонная кислота — 1,5 ч. л., сахарный песок — 200 г, вода — 300 мл, ванилин — щепотка (по желанию).

По этому рецепту кабачки на зиму делаются так: главный ингредиент должен быть «нагим» — без кожуры. удаляем сердцевину, нарезаем кубиками (как ананасы). Сварите сироп: воду с сахаром кипятим и бросаем туда лимонную кислоту.

Опустите кабачки в сироп, варите 5–7 мин. до полупрозрачности. Разложите горячими в стерильные банки, залейте сиропом, закатайте.

Фишка: кабачки приобретают вкус ананасов, а это, как всем известно, отличная начинка для пирогов или десерт к чаю! Хранить в прохладном месте. Для пикантности можно добавить 1–2 бутона гвоздики в сироп. Наслаждайтесь!