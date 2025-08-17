Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 10:47

Кабачки «А-ля ананасы»: рецепт необычной сладкой заготовки на зиму

Кабачки «А-ля ананасы»: рецепт необычной сладкой заготовки на зиму Кабачки «А-ля ананасы»: рецепт необычной сладкой заготовки на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите почувствовать настоящее гастрономическое наслаждение? Рецепт NEWS.ru для вас! Кабачки на зиму станут сладкими... ананасами. Верите или нет? Как такое вообще возможно — в нашем материале.

Ингредиенты на 2 банки по 0,5 л: кабачки — 2 кг (молодые), лимонная кислота — 1,5 ч. л., сахарный песок — 200 г, вода — 300 мл, ванилин — щепотка (по желанию).

По этому рецепту кабачки на зиму делаются так: главный ингредиент должен быть «нагим» — без кожуры. удаляем сердцевину, нарезаем кубиками (как ананасы). Сварите сироп: воду с сахаром кипятим и бросаем туда лимонную кислоту.

Опустите кабачки в сироп, варите 5–7 мин. до полупрозрачности. Разложите горячими в стерильные банки, залейте сиропом, закатайте.

Фишка: кабачки приобретают вкус ананасов, а это, как всем известно, отличная начинка для пирогов или десерт к чаю! Хранить в прохладном месте. Для пикантности можно добавить 1–2 бутона гвоздики в сироп. Наслаждайтесь!

общество
кулинария
домашние заготовки
рецепт
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ превратили обычную поездку гражданского в трагедию
Поклонская назвала лучшее место для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Пожилой инвалид умер после общения с ИИ
На Солнце исчезли практически все пятна
Над Воронежской областью сбили шесть дронов ВСУ за два часа
Наступление ВС РФ на Харьков 17 августа: появление женщин, рывок на Купянск
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 августа: где сбои в РФ
Москвичей предупредили, что лето «громко хлопнет дверью»
Беспилотник ВСУ устроил охоту на КАМАЗ в приграничном регионе
На СВО заметили женские расчеты БПЛА
Трудоголиков предупредили об опасности работы во время отпуска
Сумы, Красный Лиман, Херсон: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 августа
Рубио тремя словами описал переговоры Путина и Трампа на Аляске
Россиянам объяснили, как отличить синдром сухого глаза от усталости
Жены и дети трудовых мигрантов могут получить запрет на въезд в Россию
Дроны ВСУ пытались атаковать предприятие в российском регионе
Дубцова ответила на обвинения Крутого в неблагодарности
Германия назвала главное условие для начала переговоров по Украине
«Закономерный вопрос»: Гаспаряна призвали проверить на связь с иноагентами
Мерц предложил провести встречу Путина, Трампа и Зеленского в Европе
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.