Ароматный рататуй по-восточному! В нем есть и сладость, и пикантность!

Этот ароматный рататуй по-восточному — настоящий фейерверк вкусов и специй! Он сочетает в себе нежность французского классического блюда с яркими восточными акцентами, создавая гармоничный и насыщенный вкус.

Нарежьте кубиками 1 баклажан, 1 кольраби, по половине красного и желтого сладкого перца. Разогрейте в глубокой сковороде 3 ст. л. оливкового масла, обжарьте половину нарезанного красного лука до прозрачности. Добавьте 1 ч. л. тертого имбиря и 1 зубчик чеснока, через минуту отправьте в сковороду все нарезанные овощи. Обжаривайте 7–10 минут на среднем огне, помешивая. Влейте 350 г протертых томатов, добавьте по трети зеленого и красного чили, 1 ч. л. соевого соуса, 1 ч. л. кленового сиропа, 1 ч. л. аджики, 0,5 ч. л. сладкой паприки, щепотку корицы, тмина, молотого чили, черного перца и 0,5 ч. л. морской соли. Тушите под крышкой 15–20 минут на медленном огне до мягкости овощей. Подавайте с зеленью и лепешками. Это блюдо поражает сложностью вкусов — в нем есть и сладость, и пикантность, и легкая острота!

