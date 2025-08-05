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05 августа 2025 в 03:20

Биолог объяснила, как выбрать самый спелый арбуз

Биолог Алексеева: спелый арбуз отличается резонирующим звуком при простукивании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спелый арбуз при простукивании издает гулкий резонирующий звук, заявила NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева. По ее словам, хвостик у плода должен быть не полностью сухим, так как это может указывать на перезрелость.

Хороший спелый арбуз, если по нему постучать, издает характерный звонкий, гулкий резонирующий звук. Он должен быть твердым на ощупь, не проминаться под пальцами. Желательно ярким, не тусклым. Обычно считается, что лучше выбирать арбуз с сухим хвостиком. Но такой арбуз может оказаться переспелым и не сочным, поэтому хвостик лучше выбирать средний, наполовину подсохший, — сказала Алексеева.

Ранее в Роскачестве заявили, что употребление арбуза может принести вред детям, беременным и кормящим женщинам. По словам экспертов, порции надо обязательно согласовывать с лечащим врачом. В ведомстве отметили, что детям с двух-трех лет допустимо начинать с 50–80 граммов, а при грудном вскармливании рекомендуется не более 200–300 граммов.

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