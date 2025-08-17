В США предупредили Зеленского о «засаде» в Белом доме Sky News: Зеленский попадет в засаду на встрече с Трампом в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что может снова оказаться в политической засаде на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом, передает телеканал Sky News. По данным источника, он вынужден изображать добровольного участника переговоров.

Зеленский знает, что рискует снова попасть в засаду в Овальном кабинете, но вынужден представлять себя как добровольного участника мирных переговоров из-за страха быть представленным как препятствие на пути к урегулированию, — сказано в материале.

Журналисты отмечают, что воспоминания о февральской перепалке с Трампом будут тяжелым фоном для Зеленского на новых переговорах. Его положение осложняет и то, что американский президент демонстрирует явное уважение к российскому лидеру Владимиру Путину, тогда как к украинскому относится с пренебрежением.

Ранее Зеленский сообщил, что встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник, 18 августа. Он поблагодарил главу Белого дома за приглашение. Украинский президент также отметил, что Киев подтверждает готовность работать максимально продуктивно ради мира.