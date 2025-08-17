Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 10:54

Мерц предложил провести встречу Путина, Трампа и Зеленского в Европе

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Потенциальный саммит с участием президентов России, Соединенных Штатов и Украины — Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского — можно было бы провести в Европе, такое мнение в интервью телеканалам NTV и RTL высказал федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Он выразил уверенность, что трехсторонняя встреча политиков рано или поздно состоится. При этом дату и место проведения переговоров еще предстоит определить.

Я думаю, что такая трехсторонняя встреча состоится. Дата и место еще предстоит согласовать. Мы предложили, чтобы это место можно было найти в Европе, — сказал Мерц.

Ранее канцлер Германии выразил уверенность, что саммит президентов России и США на Аляске может поспособствовать урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул значение предстоящей встречи Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Кроме того, Мерц дал Зеленскому рекомендации по поведению во время следующего визита в Вашингтон. По его мнению, эти советы помогут украинскому лидеру избежать повторения февральского инцидента, произошедшего в Овальном кабинете.

Европа
Германия
Фридрих Мерц
Украина
Владимир Зеленский
переговоры
Дональд Трамп
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поклонская назвала лучшее место для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Пожилой инвалид умер после общения с ИИ
На Солнце исчезли практически все пятна
Над Воронежской областью сбили шесть дронов ВСУ за два часа
Наступление ВС РФ на Харьков 17 августа: появление женщин, рывок на Купянск
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 августа: где сбои в РФ
Москвичей предупредили, что лето «громко хлопнет дверью»
Беспилотник ВСУ устроил охоту на КАМАЗ в приграничном регионе
На СВО заметили женские расчеты БПЛА
Трудоголиков предупредили об опасности работы во время отпуска
Сумы, Красный Лиман, Херсон: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 августа
Рубио тремя словами описал переговоры Путина и Трампа на Аляске
Россиянам объяснили, как отличить синдром сухого глаза от усталости
Жены и дети трудовых мигрантов могут получить запрет на въезд в Россию
Дроны ВСУ пытались атаковать предприятие в российском регионе
Дубцова ответила на обвинения Крутого в неблагодарности
Германия назвала главное условие для начала переговоров по Украине
«Закономерный вопрос»: Гаспаряна призвали проверить на связь с иноагентами
Мерц предложил провести встречу Путина, Трампа и Зеленского в Европе
«Пакостничают»: военэксперт о целях поездки Сырского в Сумскую область
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.