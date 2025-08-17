Мерц предложил провести встречу Путина, Трампа и Зеленского в Европе

Потенциальный саммит с участием президентов России, Соединенных Штатов и Украины — Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского — можно было бы провести в Европе, такое мнение в интервью телеканалам NTV и RTL высказал федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Он выразил уверенность, что трехсторонняя встреча политиков рано или поздно состоится. При этом дату и место проведения переговоров еще предстоит определить.

Я думаю, что такая трехсторонняя встреча состоится. Дата и место еще предстоит согласовать. Мы предложили, чтобы это место можно было найти в Европе, — сказал Мерц.

Ранее канцлер Германии выразил уверенность, что саммит президентов России и США на Аляске может поспособствовать урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул значение предстоящей встречи Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Кроме того, Мерц дал Зеленскому рекомендации по поведению во время следующего визита в Вашингтон. По его мнению, эти советы помогут украинскому лидеру избежать повторения февральского инцидента, произошедшего в Овальном кабинете.