Форточники вынесли из частного дома 7,5 млн рублей в российском регионе

17 августа 2025 в 10:33

У жителя Ленобласти из дома украли 7,5 млн рублей и золотой браслет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Выборге неизвестные украли из частного дома 7,5 млн рублей и $100 (8 тысяч рублей), сообщила пресс-служба ГУ МВД России. Также пропал золотой браслет за 400 тысяч рублей. Потерпевший рассказал, что злоумышленники проникли в дом через окно на первом этаже. Возбуждено уголовное дело.

Прибывшим на место оперативникам 47-летний хозяин дома рассказал, что неизвестный проник в его двухэтажное жилище через окно первого этажа и похитил золотой браслет стоимостью 400 тысяч рублей, а также $100 и 7,5 млн рублей, — сказано в сообщении.

Ранее четверо вооруженных преступников всего за полторы минуты ограбили ювелирный магазин в Сиэтле, похитив бриллианты, золото, часы Rolex и изумрудное ожерелье на общую сумму около $2 млн (более 160 млн рублей). Злоумышленники в масках, вооруженные молотками, спреем для отпугивания животных и электрошокером, разгромили торговый зал.

В Новосибирске до этого местный житель украл из ювелирного магазина 79 золотых цепочек и 16 браслетов на сумму около 4 млн рублей. Спустя всего несколько минут подозреваемого задержали полицейские вместе с награбленным. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ.

