«Пакостничают»: военэксперт о целях поездки Сырского в Сумскую область

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский мог приехать в Сумскую область для подготовки провокации против России в преддверии визита украинского лидера Владимира Зеленского в США, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. При этом он отметил, что у ВСУ нет шансов повторить прошлогоднее вторжение в Курскую область.

Понятно, что Зеленский поедет завтра [в США] в сопровождении одного из деятелей Евросоюза. Поэтому они пакостничают. Там (в приграничных районах. — NEWS.ru) были жесточайшие бои, сколько у них сгорело боевиков в районе Юнаковки и дальше. Они сейчас атакуют, пытаются где-то опять в районе Теткино зайти в Курской области. Может, попытаются где-то еще. Но возможности у них не те, которые были год назад. Сейчас все отслеживается и просматривается. Может быть, какую-то самоубийственную атаку они будут производить. Соответственно, будут накрываться нашими беспилотниками, артиллерией, — ответил Дандыкин.

Как отметил военэксперт, у украинской армии не хватает резервов. Они пополняются за счет переброски с других направлений, где успешно продвигаются российские военные, добавил Дандыкин.

[Украинские войска] будут сегодня пополнены, а уже через пару-тройку дней надо снова пополнять. Откуда-то с других направлений берут [резервы], не могут же они взять их с Марса или Луны. С других направлений берут, а там мы продвигаемся — в Днепропетровской области, ДНР. Ну, и еще их ожидают сюрпризы, я думаю, в ближайшее время. Поэтому, где бы Сырский или Зеленский ни появлялись, этот населенный пункт, как правило, освобождается нами. Это уже доказано не раз, — подчеркнул Дандыкин.

Ранее стало известно, что бои в Сумской области стихли на фоне приезда Сырского в пункт управления 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В частности, противник снизил активность в районе Степового и Алексеевки.