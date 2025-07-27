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27 июля 2025 в 19:00

Готовлю крыжовниковое желе: всего 3 ингредиента для шедевра в банке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для создания натурального желе из крыжовника отбирают 1,2 кг плотных ягод, которые освобождают от плодоножек и тщательно промывают. Подготовленное сырье помещают в кастрюлю с 250 мл фильтрованной воды и прогревают до размягчения ягодной массы. Полученную субстанцию процеживают через марлю, получая около 750 мл чистого сока.

В ягодный сок вводят 850 г кристаллического сахара, тщательно размешивая до полного растворения сладких кристаллов. Смесь доводят до кипения на умеренном огне, систематически удаляя образующуюся пену. Процесс уваривания продолжают в течение 22–25 минут до достижения оптимальной плотности. Проверку осуществляют при помощи холодной поверхности — правильно приготовленная масса не должна растекаться.

Готовый продукт разливают в предварительно простерилизованные емкости и герметично укупоривают. Благодаря высокому содержанию природных пектинов ароматное желе из крыжовника приобретает идеальную консистенцию без применения дополнительных желирующих веществ. Хранят в условиях отсутствия солнечного света, используют как самостоятельный десерт или компонент для сложных сладких блюд.

ягода
желе
рецепты
еда
Анна Скворцова
А. Скворцова
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