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19 июля 2025 в 05:06

Евросоюз ввел санкции против российского кинорежиссера

Евросоюз ввел санкции против Карена Шахназарова

Карен Шахназаров Карен Шахназаров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Евросоюз ввел санкции против 14 физических лиц, среди которых российский кинорежиссер Карен Шахназаров, следует из постановления Совета ЕС, опубликованного в «Официальном журнале ЕС». Помимо российских граждан, в список вошли представители Китая, Индии и Ирана.

В санкционный список также включены ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов, первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова и Ильшат Шагиахметов — экс-гендиректор Фонда развития территорий. Важно отметить, что в документе ЕС Шагиахметов фигурирует как действующий гендиректор.

Ранее 18-й пакет санкционных мер Евросоюза против России вступил в силу, в него вошли снижение «потолка цен» на российскую нефть и рестрикции против 105 перевозящих ее танкеров. Соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано в «Официальном журнале ЕС».

Также депутат Госдумы Алексей Чепа предупредил о возможных жестких ответных мерах России на 18-й пакет санкций ЕС. По его словам, Москва может нанести более мощные удары по украинским военным объектам, что ухудшит положение ВСУ и усилит военное преимущество России. Парламентарий также не исключил болезненных для экономики Евросоюза действий.

Карен Шахназаров
санкции
Евросоюз
Россия
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