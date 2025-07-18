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Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 19:24

За четыре часа над российскими регионами сбиты 26 дронов ВСУ

Минобороны РФ: с 14:00 до 18:00 силы ПВО уничтожили 26 украинских дронов

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Силы противовоздушной обороны с 14:00 до 18:00 мск сбили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Шесть аппаратов сбили над столичным регионом, пять из них направлялись на Москву.

В период с 14:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — указывается в сообщении.

Шесть БПЛА уничтожены над территорией Калужской области, девять — над территорией Брянской области. По одному беспилотнику сбито над Курской и Смоленской областями.

Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по центру Рыльска в Курской области. Повреждены здания авиационного колледжа и нескольких магазинов.

До этого ВСУ атаковали FVP-дроном гражданский автомобиль в Курской области. В результате удара 57-летняя местная жительница получила множественные травмы головы, груди, живота и конечностей, включая черепно-мозговую травму. Ее экстренно госпитализировали в областную больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.

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