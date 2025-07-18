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18 июля 2025 в 18:18

Стало известно об ударе ВСУ по центру города в Курской области

Хинштейн: ВСУ нанесли удар беспилотником по центру Рыльска

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по центру Рыльска в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Повреждены здания авиационного колледжа и нескольких магазинов.

Украинский беспилотник нанес удар по центру города: поврежден корпус Рыльского авиационного технического колледжа и близлежащие магазины. Выбиты окна, частично посечены фасады и кровля, — написал Хинштейн.

Он уточнил, что по его поручению на месте происшествия работает глава района.

Ранее ВСУ атаковали FVP-дроном гражданский автомобиль в Курской области. В результате удара 57-летняя местная жительница получила множественные травмы головы, груди, живота и конечностей, включая черепно-мозговую травму. Ее экстренно госпитализировали в областную больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее российские системы ПВО сбили летевший к Москве беспилотник. Экстренные службы работают на месте падения обломков.

ВСУ
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Курская область
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