Под санкции Евросоюза попали 22 российских банка

Евросоюз ввел санкции в отношении 22 российских банков, сказано в заявлении альянса. Уточняется, что под ограничения попали Т-банк, Сургутнефтегазбанк.

Также в черном списке теперь указан банк «Санкт-Петербург». Кроме того, ЕС ввел санкции в отношении ректора Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Владимира Курьянова.

Ранее 18-й пакет санкционных мер Евросоюза против России вступил в силу, в него вошли снижение «потолка цен» на российскую нефть и рестрикции против 105 перевозящих ее танкеров. Также в список ограничений вошел запрет на любые транзакции, связанные с «Северными потоками». Предусмотрен полный запрет финансовых транзакций с ЕС для всех подсанкционных российских финансовых организаций.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил о способности страны справляться с западными санкциями, включая новые ограничения. Дипломат отметил, что Запад пытается втянуть в «санкционную воронку» даже США, при этом министр подчеркнул бессмысленность таких мер против Москвы.