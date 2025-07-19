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19 июля 2025 в 04:57

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LP: новые санкции Трампа против России могут ударить по США и ЕС

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Новые санкции президента США Дональда Трампа, которые он угрожает ввести против России в случае отсутствия сделки по Украине, нанесут серьезный ущерб Вашингтону и Брюсселю, а вовсе не Москве, пишет французская газета Le Parisien. Эксперты уточнили, что механизм вторичных санкций стопроцентно приведет к краху мировой торговли, поэтому Соединенные Штаты вряд ли пойдут на такой шаг.

Они (санкции. — NEWS.ru) могут нанести большой ущерб. Я не думаю, что американцы пойдут на это, потому что последствия будут крайне сложными. Эта мера — настоящее оружие, — рассудил автор материала.

Ранее писатель и общественный деятель подполковник Росгвардии Захар Прилепин отметил, что Трамп может продлить озвученный в ультиматуме срок еще на 50 дней. Он убежден, что президент США не хочет эскалации с Москвой.

Тем временем Трамп пообещал, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность. По его словам, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет заключена в течение примерно 50 дней.

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