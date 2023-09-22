В Белгородском районе сбили беспилотник на подлете к городу

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Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Белгородском районе на подлете к городу, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет. В Министерстве обороны России данную информацию не комментировали.

В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал он.

Днем 22 сентября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Глава города сообщал об угрозе повторной атаки, но вскоре объявил отбой авиационной и ракетной тревоги, однако обратился к жителям с большой просьбой не выезжать в центр, объяснив, что дороги сейчас перекрыты, проводятся ряд специальных мероприятий.

Экс-командующий ЧФ РФ Владимир Комоедов заявил NEWS.ru, что Россия должна ответить по полной Украине за удар по историческому зданию штаба Черноморского флота. По его словам, подлежащие уничтожению объекты всем известны.

В своем Telegram главред RT Маргарита Симоньян отметила, что ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе совершил коллективный Запад руками Киева. По ее мнению, Западу необходимо поставить ультиматум о том, что Россия расценивает его как полноценного участника конфликта. Журналистка считает, что количество атак и их масштабы будут расти в геометрической прогрессии.