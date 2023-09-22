Экс-командующий ЧФ России высказался об ударе по зданию штаба в Севастополе Экс-командующий ЧФ Комоедов призвал ответить по полной ВСУ за удар в Севастополе

Фото: Пресс-служба ГД РФ

Владимир Комоедов

Россия должна ответить по полной Украине за удар по историческому зданию штаба Черноморского флота, рассказал NEWS.ru экс-командующий ЧФ РФ Владимир Комоедов. Он отметил, что подлежащие уничтожению объекты всем известны.

Одним словом — по полной ответить. Сделать все, на что способны. А объекты, думаю, всем известны. В каждом курятнике говорили, что по центру [принятия решений]. А вообще надо и по личностям больше, — заявил Комоедов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил о ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота. Глава города сообщил об угрозе повторной атаки, но вскоре объявил отбой авиационной и ракетной тревоги. Он обратился к жителям с просьбой не выезжать в центр города, объяснив, что дороги сейчас перекрыты, проводятся ряд специальных мероприятий.

Ранее Минобороны России сообщило в Telegram-канале, что ПВО сбила пять украинских ракет в небе над Севастополем. В ведомстве уточнили, что в результате удара ВСУ пропал без вести один военный. Кроме этого, было повреждено здание Черноморского флота.

По данным Telegram-каналов «112» и «Военный обозреватель», в результате удара пострадали шестеро человек. Минобороны РФ и местные власти не комментировали эту информацию.