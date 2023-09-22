Симоньян: удар по Севастополю совершил коллективный Запад

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе совершил коллективный Запад руками Киева, заявила в Telegram главред RT Маргарита Симоньян. По ее мнению, Западу необходимо поставить ультиматум о том, что Россия расценивает его как полноценного участника конфликта. Журналистка считает, что количество атак и их масштабы будут расти в геометрической прогрессии.

Сегодняшний удар по Севастополю, осуществленный управляющим Киевом коллективным Западом, только подтверждает мою теорию о том, что эскалация будет продолжаться в геометрической прогрессии, пока мы не будем вынуждены предъявить им всем ультиматум о том, что отныне мы будем обращаться с ними как с участниками конфликта, то есть военными противниками, которыми они и являются. Не вижу другого исхода, — написала Симоньян.

Днем 22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной атаке ВСУ на штаб Черноморского флота. Позднее Минобороны России подтвердило эту информацию. По данным ведомства, в результате удара погиб военнослужащий. Также сообщается, что один военнослужащий пропал без вести. Кроме этого, повреждения получило историческое здание Черноморского флота. По данным Минобороны, всего силы ПВО сбили пять ракет ВСУ на подлете к Севастополю.

Как уточнил позднее Развожаев, гражданская инфраструктура вокруг штаба Черноморского флота в Севастополе не повреждена. Также, по его словам, не пострадали люди, которые находились в момент удара на улице. Незадолго до этого Telegram-каналы «112» и «Военный обозреватель» утверждали, что в результате удара пострадали шестеро человек.