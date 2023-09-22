Названы последствия удара по штабу Черноморского флота в Севастополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданская инфраструктура вокруг штаба флота в Севастополе не повреждена, заявил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Также, по его словам, не пострадали люди, которые находились в момент удара на улице.

По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали. Даже выбитых стекол пока не зафиксировано, — написал Развожаев

По его словам, работы по тушению пожара в штабе флота продолжаются. Сил и средств достаточно, ситуация под контролем экстренных служб.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу днем 22 сентября. Один из осколков обнаружен возле театра Луначарского. По данным Telegram-канал «112», пострадали шесть человек. Позже Развожаев предупредил о возможности новой атаки, но вскоре объявил об отмене ракетной и авиационной опасности. При этом он призвал горожан и гостей Севастополя воздержаться от въезда в центральную часть города. В настоящее время дороги в центре остаются перекрытыми, проходит ряд специальных мероприятий.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с NEWS.ru заявил о срочной необходимости нанести удары по центрам принятия решений в Киеве, где украинское руководство организовывает эти атаки на мирное население.