В Госдуме призвали срочно нанести удары по центрам принятия решений Депутат Госдумы Водолацкий призвал бить по центрам принятия решений

Фото: МО РФ

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с NEWS.ru заявил о срочной необходимости нанести удары по центрам принятия решений в Киеве, где украинское руководство организовывает эти атаки на мирное население. По его мнению, главной задачей ВС России на данный момент является недопущение поставок западного оружия Киеву. Водолацкий убежден, что грузы с оружием необходимо ликвидировать, как только они пересекают украинскую границу.

После атаки на Черноморский флот в Севастополе, можно заключить, что главная задача вооруженных сил России – это на максимальном уровне прекратить доступ вооружения ВСУ. Для этого у нас есть все ресурсы, известны точки соприкосновения на границах с Польшей, где Украина получает это вооружение. Просто нужно не допускать их до этих территорий и уничтожать в момент перехода этих границ, — заявил он.

Он считает, что российское командование должно отработать эти вопросы, чтобы «не позволять подобные атаки со стороны наркофюрера Зеленского и его команды».

О ракетной атаке Вооруженных сил Украины на штаб сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев днем 22 сентября. Он уточнил, что один из осколков обнаружен возле театра Луначарского. Глава Севастополя призвал жителей города не прикасаться к подобным элементам, а также не осуществлять фото- и видео съемку.

Позднее он предупредил о риске новой ракетной атаки по городу. На территории населенного пункта прозвучал соответствующий сигнал. Глава региона добавил, что на месте работают сотрудники МЧС России, в готовность приведена аэромобильная группировка и введена резервная техника. Спасатели принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания на территории штаба Черноморского флота. Продолжается наращивание сил и средств, добавил губернатор.

Также появилось видео с места ракетной атаки ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе. На кадрах видны столбы дыма, поднимающиеся с территории объекта.