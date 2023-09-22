Минобороны: один военнослужащий пропал без вести после атаки на Севастополь

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

По уточненным данным, при атаке по Севастополю один военнослужащий пропал без вести, а не погиб, сообщает Минобороны России. Ранее ведомство сообщило о гибели военного в результате удара ВСУ по городу.

Один военнослужащий не погиб, а пропал без вести, — говорится в сообщении.

О ракетной атаке Вооруженных сил Украины на штаб Черноморского флота сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев днем 22 сентября. Он уточнил, что один из осколков обнаружен возле театра Луначарского. Глава Севастополя призвал жителей города не прикасаться к подобным элементам, а также не осуществлять фото- и видео съемку.

Позднее он предупредил о риске новой ракетной атаки по городу. На территории населенного пункта прозвучал соответствующий сигнал. Глава региона добавил, что на месте работают сотрудники МЧС России, в готовность приведена аэромобильная группировка и введена резервная техника. Спасатели принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания на территории штаба ЧФ. Продолжается наращивание сил и средств, добавил губернатор.

Также появилось видео с места ракетной атаки ВСУ по штабу Черноморского флота. На кадрах видны столбы дыма, поднимающиеся с территории объекта.