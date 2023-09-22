Минобороны РФ: при атаке штаба Черноморского флота погиб военнослужащий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму в результате атаки по историческому зданию штаба Черноморского флота погиб один военнослужащий, сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале. Детали не раскрываются.

По имеющейся информации один военнослужащий погиб, — говорится в сообщении.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной атаке ВСУ по штабу Черноморского флота. Он уточнил, что один из осколков обнаружен возле театра Луначарского. Глава города также сообщал об угрозе повторной атаки, но вскоре объявил отбой авиационной и ракетной тревоги, однако обратился к жителям с просьбой не выезжать в центр, объяснив, что дороги сейчас перекрыты, проводятся ряд специальных мероприятий.

Минобороны России сообщило, что ПВО сбила пять украинских ракет в небе над Севастополем. Кроме этого, было повреждено историческое здание Черноморского флота.

Также появилось видео с места ракетной атаки ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе. На кадрах видны столбы дыма, поднимающиеся с территории объекта.