Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Хмельницком «Общественное»: несколько взрывов прозвучали в Харькове

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

Несколько взрывов прозвучало в Харькове, сообщает украинский телеканал «Общественное». Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

В Харькове прогремели два взрыва, — говорится в сообщении телеканала.

Также сообщается о серии взрывов в городе Хмельницком. При этом подробностей произошедшего телеканал не привел.

Ранее сообщалось о взрывах в Киевской области. Кроме того, воздушная тревога была объявлена на большей части территории страны, кроме Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областей Украины. Тревога объявлялась 21 сентября в период с 03:52 по 04:54 (время совпадает с мск).

Днем 18 сентября воздушная тревога объявлялась в восьми регионах Украины: Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Воздушные силы предупредили граждан об угрозе применения баллистического оружия.

Кроме того, украинские СМИ писали, что серия взрывов произошла в ночь на 7 сентября в городе Килия Одесской области. Там расположены речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод. Днем 6 сентября стало известно о взрыве, который произошел в доме на левом берегу Днепра в Киеве. Он прогремел в многоэтажном доме, расположенном в исторической местности Русановка. О пострадавших не сообщалось.