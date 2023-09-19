Появилось видео с моментом удара «Герани» по одесскому порту Рени

Фото: twitter.com/Gorod_cn_ua/Global Look Press

В Сети появились кадры с моментом удара российского беспилотника «Герань» по одесскому порту Рени. На видео видно, что силы противовоздушной обороны пытаются сбить дрон, но промахиваются. После этого гремит мощный взрыв. Воздушные силы ВСУ подтвердили, что российский беспилотник нанес удар в районе порта Рени в Одессе.

Ранее военкор Юрий Котенок опубликовал видео и фото с места пожара во Львове, куда были нанесены удары. По его словам, ночной удар пришелся на склад ВСУ, а огонь не смогли потушить к утру. Также он рассказал, что бойцы ВС России нанесли удары по военным целям в Славянско-Краматорской агломерации, по Харьковскому бронетанковому заводу и по объектам морской инфраструктуры в Одесской области.

Военкор Евгений Поддубный отметил, что целью атаки стали пункты размещения личного состава и боевых комплектов войск. В том числе наносились удары по инфраструктуре для барражирующих боеприпасов в порту Рени и во Львовской области.

О взрывах во Львове в ночь на 19 сентября сообщал глава областной военной администрации Максим Козицкий. Мэр города Андрей Садовый рассказывал, что в результате удара по Львову произошло возгорание на промышленном складе.