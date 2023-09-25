Тульские власти сообщили об отражении атаки беспилотника Правительство Тульской области: силы ПВО отразили атаку БПЛА в регионе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили попытку атаки беспилотного летательного аппарата в Тульской области, об этом сообщает местное Министерство по региональной безопасности. Инцидент произошел вечером 24 сентября.

Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщает, что 24 сентября силами ПВО предприняты меры по отражению атаки БПЛА над территорией Тульской области, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в настоящее время организована работа экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что российские военные предотвратили атаку беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам в Брянской области. По имеющимся данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

Также Минобороны России подтвердило, что днем 24 сентября украинские беспилотники самолетного типа пытались атаковать Курскую и Белгородскую области. В ведомстве подчеркнули, что оба дрона были сбиты силами противовоздушной обороны. О последствиях на земле не сообщается.