Су-34 разбомбили командные пункты ВСУ: новости СВО на утро 25 сентября Последние новости об СВО на Украине

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Рулежка истребителя-бомбардировщика ВКС России Су-34, задействованного в специальной военной операции

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа ударили управляемыми авиабомбами по командно-наблюдательным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боевая операция проводилась на Краснолиманском направлении. Также бомбардировке подверглись пункты управления беспилотными летательными аппаратами и боевая бронированная техника противника.

В ночь на 25 сентября сообщалось о пяти сериях взрывов, которые прозвучали в Одессе. Там произошел пожар, огнем было охвачено здание. Две серии взрывов слышали жители города Кривой Рог Днепропетровской области.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что село Клещеевка в пригороде Артемовска находится под контролем российских сил. В качестве доказательства он опубликовал видео, которое было сделано бойцами группировки «Карлсон» спецназа «Ахмат». На кадрах видно, как российская техника бьет по позициям ВСУ и живой силе в населенном пункте. Кадыров заявил, что выйти из Клещеевки могут не все.

Бойцы российского армейского спецназа «Осман» выявили и уничтожили скопления военнослужащих ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Поражающие удары по живой силе противника наносила артиллерия.

Армия России наносит мощные удары по Украине после ракетных атак ВСУ, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон. По его мнению, действия ВСУ грозят полным уничтожением Генерального штаба в Киеве. Все эти ракетные удары были задуманы для того, чтобы показать, что Украина якобы «бьет Россию в самое сердце». Но каждый раз, когда ВСУ делают что-то подобное, Россия отвечает с гораздо большей мощью, подчеркнул аналитик.

Телеведущий Владимир Соловьев предложил военнослужащим Карабаха вступить в ряды военных корпусов ДНР и ЛНР для участия в СВО. По его словам, силовики могли бы организоваться на территории новых регионов как отдельное формирование.

Фото: МО РФ

Остановка западной помощи Украине может привести к поражению Киева, заявил американский сенатор Марк Келли. По его мнению, прекращение поддержки способно стать причиной начала прямого конфликта США с Россией, а в Вашингтоне этого не хотят.

Власти США должны обеспечить надлежащий контроль за использованием направляемой Украине американской военной техники, заявила сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. В Киев она приехала в компании еще с двумя сенаторами — Ричардом Блюменталем и Линдси Грэмом. Она уточнила, что пока официальные лица США не указывали на доказанные случаи отправки выделенной Украине американской техники не туда, куда планировалось. Блюменталь добавил, что законодатели «следят за каждой единицей техники» и пока не имеют «свидетельств растрат».

Для разрядки кризиса на Украине нужно достичь выполнения трех условий, заявил украинский политик, председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его мнению, первым условием разрядки кризиса является признание и интересов, и суверенитета стран, к Западу не относящихся. Вторым условием он назвал приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами. Третьим условием разрядки Медведчук считает построение новой системы безопасности в мире, поскольку старая уже не работает.

Три человека получили различные ранения при украинском обстреле села Новофедоровка Пологовского района Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, удар был нанесен 24 сентября при помощи ракет.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили попытку атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ в Тульской области. Инцидент произошел вечером 24 сентября. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Российские военные предотвратили атаку беспилотного летательного аппарата ВСУ по объектам в Брянской области. Инцидент произошел вечером 24 сентября. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) «Тунгуска-М1»

В Курском районе Курской области сработала система ПВО, сообщил глава региона Роман Старовойт. Он призвал жителей сохранять спокойствие. Позже в МО РФ добавили, что российские средства ПВО уничтожили украинский дрон самолетного типа над областью.

В московских аэропортах Внуково и Домодедово объявлялся план «Ковер». Он применяется при появлении в небе опасных или неизвестных объектов. Было задержано 14 рейсов. Еще шесть рейсов отменены. Несколько самолетов летали над Москвой, ожидая места посадки.

Люди в Донбассе за годы боевых действий научились различать применяемые украинской армией снаряды, но кассетные боеприпасы они еще «не слышат», рассказал житель Донецка Леонид, чей брат получил ранение во время недавнего обстрела ВСУ. По словам мужчины, украинские военные применили снаряд калибра 155 мм, что подтвердили прибывшие на место саперы. Он также отметил, что кассетные снаряды предназначены «для поражения живой силы противника», но никак не для убийства мирных граждан.

Ряд влиятельных западных политиков призвали украинские власти провести президентские и парламентские выборы, несмотря на военное положение. В Киеве противятся этому давлению, ссылаясь на законодательный запрет, нехватку средств на организацию выборов и пребывание большого числа граждан страны за рубежом. В частности, за проведение выборов на Украине, несмотря на российскую спецоперацию, высказались глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс и американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

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