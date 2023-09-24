В США заявили об угрозе уничтожения Генштаба ВСУ Экс-агент ЦРУ Джонсон: атаки ВСУ на Россию грозят уничтожением Генштаба в Киеве

Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press

Армия России наносит мощные удары по Украине после ракетных атак ВСУ, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. По его мнению, действия ВСУ грозят полным уничтожением Генерального штаба в Киеве.

Все эти ракетные удары были задуманы для того, чтобы показать, что Украина якобы «бьет Россию в самое сердце». Но каждый раз, когда они делают что-то подобное, Россия отвечает с гораздо большей мощью, — подчеркнул аналитик.

Ларри Джонсон ранее заявлял, что ВС РФ уничтожат любое оружие, которое страны Запада передадут Украине. По его словам, ВС России без колебаний поразили зенитные ракетные системы Patriot в Киеве. Бывший сотрудник ЦРУ выразил уверенность, что поставленные Украине новые западные танки также будут уничтожены, как только попадут на передовую, истребители F-16 ждет аналогичная судьба. Специалист считает, что здесь проблема заключается не в поставке оснащения, а в нехватке квалифицированных кадров в ВСУ.

Ранее Ларри Джонсон заявил, что ВСУ не смогут продолжать контрнаступление в октябре, поэтому его придется завершить. Эксперт подчеркнул, что боеспособность ВСУ снижается с каждым днем, а потери стремительно растут.