Бывший аналитик ЦРУ рассказал, когда закончится контрнаступление ВСУ Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил о завершении контрнаступления ВСУ в октябре

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины не смогут продолжать контрнаступление в октябре, поэтому его придется завершить, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner. Эксперт подчеркивает, что боеспособность ВСУ снижается с каждым днем, а потери стремительно растут. За лето украинская армия потеряла около 77 тысяч человек, утверждает он. С изменением погоды мобильность войск сократится, что еще больше усложнит наступление.

Способность Украины выдержать эту борьбу исчисляется не месяцами, а неделями. Может быть, всего лишь тремя-четырьмя неделями, — заявил он.

Вместе с тем Джонсон отметил, что Россия сохранит свои возможности в условиях изменения погоды. В частности, Вооруженные силы России смогут и дальше наносить удары по украинским военным объектам, в том числе по базам, укреплениям, опорным пунктам, местам размещения войск.

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос ранее раскритиковал отчеты президента Украины Владимира Зеленского о контрнаступлении. По его словам, высказывания главы государства слишком оптимистичны, в то время как ситуация на фронте складывается не в пользу украинской армии. Отставной генерал также призвал Зеленского не рассчитывать на деморализацию российских солдат, так как они опытны и хорошо обучены.