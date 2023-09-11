В США рассказали, как Россия «без колебаний» уничтожила ЗРК Patriot в Киеве Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС России без колебаний уничтожили ЗРК Patriot в Киеве

Фото: IMAGO/BildFunkMV/Global Look Press

Вооруженные силы России уничтожат любое оружие, которое страны Запада передадут Украине, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. По его словам, ВС России без колебаний поразили зенитные ракетные системы Patriot в Киеве.

Помните, считалось, что HIMARS должны изменить игру? Оказалось, что нет. Системы Patriot? Нам постоянно только и твердили об этом. Сейчас мы ничего о них не слышим, а русские разбивают их (ЗРК Patriot. — NEWS.ru) без колебаний в Киеве, Львове и других украинских городах, — отметил эксперт.

Джонсон выразил уверенность, что поставленные Украине новые западные танки также будут уничтожены, как только попадут на передовую, истребители F-16 ждет аналогичная судьба. Специалист считает, что здесь проблема заключается не в поставке оснащения, а в нехватке квалифицированных кадров в украинских войсках, которые были бы способны управлять полученным оборудованием.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские силы уничтожают радары к американским ЗРК Patriot, чтобы ликвидировать сами системы. По его словам, в настоящее время поставленные Пентагоном установки не работают.