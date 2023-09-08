В США объяснили, зачем Россия взрывает радары к ЗРК Patriot Экс-разведчик Риттер: РФ взрывает радары к ЗРК Patriot для уничтожения установок

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы России уничтожают радары к американским зенитным ракетным комплексам Patriot на Украине, чтобы ликвидировать сами системы, заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. По его словам, в настоящее время поставленные Пентагоном установки не работают.

Системы Patriot на Украине не работают. Единственная возможность заставить их функционировать — отдать управление очень опытной команде, которую обучили всем тонкостям использования этой зенитки, — заявил офицер.

Как отметил Риттер, украинские военнослужащие прошли только базовую подготовку — они могут включить сами установки и поставить их на автоматическое управление, при котором комплексы работают благодаря радарам. Эксперт добавил, что Patriot становится уязвимым для ударов России, которая запускает ложные цели и взрывает радары ПВО.

Риттер также ранее сообщил, что Украина не может остановить наступление из страха перед Западом. По его мнению, отказ Киева от наступления лишит его вооружений, необходимых для выживания в текущем конфликте.

В свою очередь бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор отметил, что начавшееся контрнаступление Вооруженных сил Украины терпит «полное фиаско». После атаки украинских войск ВС России могут окружить Харьков.