Раскрыто, когда призывников ждут в военкоматах Вице-адмирал Цимлянский: предоставление отсрочек от призыва проводят весь год

Медосвидетельствование призывников теперь проводят в течение всего года, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, которые передает РИА Новости, также идет психологический отбор и предоставление отсрочек.

В течение года проводятся мероприятия по медицинскому освидетельствованию граждан, их профессиональному психологическому отбору, а также в отношении граждан призывными комиссиями могут приниматься решения как о предоставлении отсрочек от призыва, так и о призыве на военную службу, — сказал Цимлянский.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что количество военных специальностей для призывников в будущем году увеличится до 30. По его словам, в России в 2025 году подготовлено более 27 тыс. призывников по 20 военным специальностям, включая восемь новых, такие как операторы БПЛА и наземной робототехники.

До этого в Минобороны рассказали, что более 550 тыс. россиян получили отсрочку от призыва без личной явки в военные комиссариаты. Это стало возможным благодаря запуску единого реестра.