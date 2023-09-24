Трое человек пострадали при обстреле ВСУ Запорожской области Рогов сообщил о троих пострадавших при обстреле ВСУ Новофедоровки

Фото: t.me/vrogov

Трое человек получили различные ранения при украинском обстреле села Новофедоровка Пологовского района Запорожской области, сообщил в Telegram председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, удар был нанесен около 18:30 при помощи ракет. О разрушениях в результате атаки он не рассказал.

Пологовский район под огнем <...> ВСУ. В 18:30 <...> нанесли ракетный удар по селу Новофедоровка Пологовского района Запорожской области. По предварительным данным, три мирных жителя получили ранения различной степени тяжести, — написал Рогов.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщал, что один человек погиб в результате обстрела украинскими военными города Токмака Запорожской области. По его словам, еще 11 человек пострадали, среди них есть дети. Он уточнил, что ракета ударила по крыше пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого Рогов заявил, что российская армия удерживает все позиции на Запорожской линии фронта. Так он отреагировал на информацию о прорыве ВСУ обороны ВС РФ. По словам Рогова, все атаки противника на Ореховском направлении на линии Орехово — Вербовое заканчиваются для него разгромом и большими потерями.