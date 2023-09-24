Рогов опроверг прорыв обороны в Запорожской области

Фото: МО РФ

Российская армия удерживает все позиции на Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Так он отреагировал на информацию о прорыве ВСУ обороны ВС РФ. По словам Рогова, все атаки противника на Ореховском направлении на линии Орехово — Вербовое заканчиваются для него разгромом и большими потерями.

Ни о каком прорыве речи не идет. Все это фейк и плод больного воображения украинских пропагандистов. Наши ребята удерживают все свои позиции, — сказал он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что украинские военные не оставляют попыток прорвать линию обороны у населенного пункта Клещеевка под Артемовском. По его словам, при этом ВСУ несут значительные потери. Он добавил, что ситуация на данном участке устойчивая и контролируется российскими военными.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что на Марьинском и Авдеевском направлениях идет позиционное противостояние между ВС РФ и ВСУ. По его словам, стороны обмениваются интенсивными огневыми ударами. Также он сообщил, что ВСУ хаотично обстреливают Артемовск, ситуация в городе напряженная. Пушилин отметил, что украинская армия интенсивно атакует Курдюмовку, Андреевку и Клещеевку.