«Позиционное противостояние»: Пушилин о ситуации на двух направлениях СВО Пушилин: на Марьинском и Авдеевском направлениях идет противостояние

Фото: МО РФ

На Марьинском и Авдеевском направлениях идет позиционное противостояние, заявил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, стороны обмениваются интенсивными огневыми ударами.

Что касается следующего направления, Авдеевского и Марьинского, то там ситуация перешла больше в позиционное противостояние и интенсивный обмен огневыми ударами, — сказал Пушилин.

Ранее он сообщил, что ВСУ хаотично обстреливают Артемовск, ситуация там напряженная и горячая. Пушилин отметил, что украинская армия также интенсивно атакует Курдюмовку, Андреевку и Клещеевку.

До этого подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины предпринимают попытки вернуть утраченные из-за продвижения российских сил позиции у населенного пункта Новоселовское в Донбассе. По его словам, противник предпринимает активные действия на Купянском направлении. Он уточнил, что в бою украинские военные используют для обстрелов кассетные и зажигательные боеприпасы.

Накануне представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы за сутки сбили и посадили на землю 42 украинских беспилотника, четыре крылатые ракеты Storm Shadow и пять снарядов, выпущенных из систем реактивного залпового огня ВСУ.