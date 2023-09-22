«Ситуация горячая»: Пушилин об обстрелах Артемовска Пушилин: Артемовск подвергается хаотичным обстрелам

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Фрагмент снаряда

ВСУ хаотично обстреливают Артемовск, ситуация там напряженная и горячая, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, украинская армия также интенсивно атакует Курдюмовку, Андреевку и Клещеевку.

На Артемовском направлении ситуация остается достаточно горячей, сам Артемовск под хаотичными обстрелами, — сказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 сентября выпустили семь снарядов натовского калибра по Петровскому району Донецка. При этом столицу ДНР обстреляли два раза.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что в результате падения противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM в Буденновском районе города было повреждено остекление входа школы № 120. Ракета была выпущена со стороны ВСУ по столице ДНР около 19:30 20 сентября. Также он рассказал о повреждении остекления двух школ в результате обстрела Кировского района города. При этом легкую контузию получил 13-летний ребенок. От госпитализации родители отказались.

Накануне представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы за сутки сбили и посадили на землю 42 украинских беспилотника, четыре крылатые ракеты Storm Shadow и пять снарядов, выпущенных из систем реактивного залпового огня ВСУ.