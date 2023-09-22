ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк семью снарядами натовского калибра

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 сентября выпустили семь снарядов натовского калибра по Петровскому району Донецка, сообщает в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По его данным, столицу ДНР обстреляли два раза.

Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:00 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 05:20 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров, — отмечается в сообщении.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что в результате падения противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM в Буденновском районе города было повреждено остекление входа школы № 120. Ракета была выпущена со стороны ВСУ по столице ДНР около 19:30 20 сентября. Также он рассказал о повреждении остекления двух школ в результате обстрела Кировского района города. При этом легкую контузию получил 13-летний ребенок. От госпитализации родители отказались.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы за сутки сбили и посадили на землю 42 украинских беспилотника, четыре крылатые ракеты Storm Shadow и пять снарядов, выпущенных из систем реактивного залпового огня ВСУ. Дроны были нейтрализованы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.