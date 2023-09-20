Мэр Донецка рассказал о повреждениях школы при ракетном обстреле Кулемзин: в Донецке при падении ракеты HARM пострадало остекление школы

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Остекление школы в Донецке было повреждено из-за падения ракеты HARM в результате обстрела города со стороны ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Кулемзин. Противорадиолокационная ракета была выпущена по столице ДНР около 19:30 20 сентября.

В результате падения противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM в Будённовском районе по улице Багратиона повреждено остекление входа школы № 120, — указал Кулемзин.

Также он сообщил о повреждении остекления двух школ в результате обстрела Кировского района Донецка. При этом легкую контузию получил 13-летний ребенок. От госпитализации родители отказались.

Ранее также сообщалось, что ВСУ выпустили четыре кассетных боеприпаса калибра 155 мм по территории Донецка и Макеевки. До этого в результате обстрела столицы ДНР погибла шестилетняя девочка. Ребенок был в числе 10 жителей города, пострадавших во время обстрела ТРЦ «Донецк-Сити» и Шахтерской площади. Тогда по гражданской инфраструктуре было выпущено 15 реактивных боеприпасов.

Также стало известно об ударе Вооруженных сил Украины по Новой Каховке в Херсонской области. В результате происшествия погиб один человек, еще 12 получили ранения различной степени тяжести.