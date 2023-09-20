Минобороны сообщило о перехвате крылатых ракет Storm Shadow ВСУ Минобороны: системы ПВО России перехватили четыре Storm Shadow в зоне СВО

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Российские противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы за сутки сбили или посадили на землю 42 украинских беспилотника, четыре крылатые ракеты Storm Shadow и пять снарядов, выпущенных из систем реактивного залпового огня ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Дроны были нейтрализованы в районах населенных пунктов Нагорное, Горловка, Михайловка Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Карамзиновка, Волчеяровка Луганской народной республики, Новогоровка, Новое, Мирное Запорожской области, Подстепное и Казачьи Лагери Херсонской области, уточнили в ведомстве.

Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, огнем из стрелкового оружия за сутки перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч», — говорится в сообщении.

Ранее депутат бундестага Родрих Кизеветтер сообщил, что власти Германии могут принять решение о передаче Украине крылатых ракет Taurus уже в ближайшее время. Парламентарий отметил, что соответствующие снаряды считаются «мягким», или «щадящим», оружием. По его словам, оно способно разрушить линии снабжения российских войск в Крыму. Дальность действия ракет Taurus достигает 500 км. Ранее Берлин отказывался передавать их ВСУ.