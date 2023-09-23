Командир «Ахмата» рассказал о потерях ВСУ при атаках на Клещеевку Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ штурмуют Клещеевку и несут огромные потери

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинские войска несут огромные потери, однако не оставляют попыток взять населенный пункт Клещеевка под Артемовском, сообщил РИА Новости заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, в настоящий момент ситуация на данном участке устойчивая и контролируется российскими военными.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о захвате ВСУ Клещеевки. Комментируя его слова, Алаудинов указал на то, что украинские власти говорят о полном контроле над Клещеевкой с 4 июня, но это не так. ВСУ зацепились за часть населенного пункта, заняв некоторые высоты.

Оставшаяся часть высот находится под нашим контролем, часть Клещеевки — тоже под нашим контролем. Есть серая зона, которая между нами, если противник туда заходит, мы его выбиваем, если мы туда заходим — они нас выбивают, — пояснил командир «Ахмата».

Он добавил, что украинские военные не оставляют попыток прорвать линию обороны у Клещеевки. Пока у них ничего не получается. общую линию обороны можно считать устойчивой, заключил Алаудинов.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Марьинском и Авдеевском направлениях идет позиционное противостояние между ВС РФ и ВСУ. По его словам, стороны обмениваются интенсивными огневыми ударами. Также он сообщил, что ВСУ хаотично обстреливают Артемовск, ситуация в городе напряженная. Пушилин отметил, что украинская армия интенсивно атакует Курдюмовку, Андреевку и Клещеевку.