Запад призвал Киев провести выборы в условиях военного положения WP: Запад подталкивает Киев к проведению выборов, несмотря на конфликт

Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ряд влиятельных западных политиков призвали украинские власти провести президентские и парламентские выборы, несмотря на военное положение, пишет The Washington Post. В Киеве противятся этому давлению, ссылаясь на законодательный запрет, нехватку средств на организацию выборов и пребывание большого числа граждан страны за рубежом.

В частности, за проведение выборов на Украине, несмотря на российскую спецоперацию, высказались глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс и американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. Политиков поддержал телеведущий Такер Карлсон.

Я не могу придумать лучшего символа для Украины, чем проведение свободных и справедливых выборов во время войны, — цитирует издание сенатора.

Украинские политики, в свою очередь, указывают, что конституция страны запрещает проведение выборов в условиях военного положения. Они также называют организацию голосования в такой ситуации бессмысленным и рискованным шагом. По словам экс-премьера страны Юлии Тимошенко, выборы могут привести к обострению внутренних политических противоречий, и из-за этого Украина проиграет.

Она также отметила, что в настоящее время порядка 7 млн украинских беженцев находятся за пределами страны. Большинство из них не смогут проголосовать, поэтому выборы не будут справедливыми.

Президент страны Владимир Зеленский заявил, что на проведение выборов потребуется $135 млн. Он подчеркнул, что не станет лишать армию этих средств, а также не будет устраивать голосование «в кредит». Зеленский добавил, что если Запад хочет выборов на Украине, то должен профинансировать их.

Ранее военкор Александр Сладков отметил, что положение дел на фронте сместилось с первого места на фоне предстоящих выборов на Украине. По его мнению, лидирующие позиции для Киева теперь заняла внутренняя борьба за власть. Он также предположил, что боксер Александр Усик не будет президентом Украины. Ставка, по мнению военкора, вновь сделана на Владимира Зеленского.