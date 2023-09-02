«Политика бывает кровавой»: Сладков о президентских выборах на Украине Сладков: внутренняя ситуация стала для Киева важнее фронта

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Положение дел на фронте сместилось с первого места на фоне предстоящих выборов на Украине, написал в Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его мнению, лидирующие позиции для Киева теперь заняла внутренняя борьба за власть.

Фронт для Киева не на первом месте. Лидирует повестка внутренней борьбы за власть. <...> Иногда политика бывает интересной. Но кровавой, — считает Сладков.

Он также предположил, что боксер Александр Усик не будет президентом Украины. Ставка, по мнению военкора, вновь сделана на Владимира Зеленского.

При этом Сладков указал на то, что снова поднята тема олигарха Игоря Коломойского, который, по неподтвержденной информации, является бывшим спонсором действующего президента Украины.

Журналист уверен, что мысль о выборах утвердится, когда события начнут развиваться в сторону киевской просьбы о переговорах.

Накануне Служба безопасности Украины предъявила Коломойскому обвинение по двум уголовным статьям. Он подозревается в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Зеленский ранее заявил, что не планирует проводить выборы в 2024 году в условиях военного положения. В то же время он отметил, что соответствующее законодательство можно переписать.